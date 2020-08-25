الإعلان عن أرقام مفزعة لفيروس كورونا في الهند

سجلت الهند ما يزيد على 60 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم السابع على التوالي، حيث انتقل تفشي الوباء من المدن الكبرى إلى المدن الأصغر.

وبحسب وكالة "رويترز"، أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية، اليوم الثلاثاء، أن البلاد سجلت 60975 إصابة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 3.17 مليون.

وزادت حالات الوفاة بواقع 848 حالة، ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 58390 حالة.

وكانت وزارة الخارجية الهندية، أعلنت يوم الجمعة الماضي، أنها تقدمت بطلب لروسيا لتزويدها ببيانات ومعلومات حول اللقاح الروسي الجديد "سبوتنيك-V" ضد فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، أنوراغ سريفاستافا، إن البيانات والمعطيات حول اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا مطلوبة من قبل مجموعة الخبراء الوطنية الهندية.

وأوضح سريفاستافا أنه سيتم فحص جميع اللقاحات التي تم الإعلان عنها حتى الآن، لتحديد أي منها سيتم التعاقد على إنتاجه في الهند.