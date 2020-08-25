بيلاروس تعترض بالونات ليتوانية... فيديو

تُظهر اللقطات التي تم تصويرها من قمرة القيادة في المروحية كيف تحلق مي-24 إلى مجموعة من البالونات، والتي تم ربط العلم الأبيض والأحمر والأبيض الذي تستخدمه المعارضة البيلاروسية بها، وبعد ذلك تم قطع الفيديو.

كما ذكرت البوابة، بعد التقارب مع مي-24، "تناثرت" البالونات في منطقة قرية لوجي.

في وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع في بيلاروس عن محاولة الجانب الليتواني انتهاك المجال الجوي للجمهورية: تم إطلاق ثمانية بالونات تحمل رموزًا مناهضة للدولة من الأراضي المجاورة. وأضافت الوزارة أنه بفضل تصرفات أطقم مروحيات مي-24 التابعة لقوات الدفاع الجوي، تم إيقاف طيران البالونات دون استخدام السلاح.