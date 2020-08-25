تفاصيل مقتل مواطن مصري في الولايات المتحدة الأمريكية... صور

لقى مواطن مصري، يدعى ماجد غالي، مصرعه في سطو مسلح على متجر بمدينة ناشفيل في ولاية تينيسي الأمريكية.

وبحسب تقارير صحفية، تم إلقاء القبض على الأمريكي المتهم بتنفيذ الجريمة.

وأظهرت كاميرات المراقبة بمتجر "دانيال ماركت" المتهم جيروم نايت جونيور، صاحب الـ21 عاما، وهو يدخل المتجر ويطلق النار على المجني عليه.

This man murdered clerk Maged Ghaly, 49, at Danial Market, 2511 Dickerson Pk, at 12:17 a.m. today in what appears to have been an attempted robbery. Know who this might be? Please call Nashville Crime Stoppers at 615-742-7463. Reward offered. pic.twitter.com/joqv1YYxqu — Metro Nashville PD (@MNPDNashville) August 22, 2020

وذكرت شرطة "متروبوليتان ناشفيل" أن أحد عملاء المتجر عثر على جثة ماجد، صاحب الـ49 عاما، وأبلغ الشرطة.

ونشرت شرطة "متروبوليتان ناشفيل" صور المشتبه به من كاميرا مراقبة المتجر، مع عرض مكافأة مالية لمن يساهم في القبض عليه.