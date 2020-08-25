نيكي هيلي عن هزيمة ترامب: بشرى سارة لدولتين كبيرتين

أكدت سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، أن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، المقرر إجراؤها مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، هو بمثابة "بشرى سارة لإيران والصين وتنظيم داعش الأرهابي".

وقالت هيلي، خلال كلمة لها في اليوم الأول من المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، إن "الأمم المتحدة لم تعد مكانا لمعتقداتنا الصادقة، بل مكانا للدكتاتوريين والقتلة واللصوص الذين يدينون الولايات المتحدة"، وذلك حسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وأضافت: "لكن الرئيس دونالد ترامب وضع حدا لكل شيء تحت قيادته، فقد قمنا بأشياء رفضها باراك أوباما وجو بايدن"، مشيرة إلى أن "أوباما وبايدن سمحا لكوريا الشمالية بتهديد الولايات المتحدة، بينما فرض ترامب أشد العقوبات على كوريا الشمالية لأول مرة في تاريخها".

.@NikkiHaley: “Joe Biden and the Democrats are still blaming America first. Donald Trump has always put America first and he has earned four more years as president.” https://t.co/wlsN0NMkuT #RNC2020 pic.twitter.com/jRHddBHM5s — ABC News Live (@ABCNewsLive) August 25, 2020

وأشادت سفيرة الأمم المتحدة السابقة بترامب، "لكونه صارما مع الصين والتطرف والإرهاب، في حين أن نائب الرئيس السابق جو بايدن، لا يمكن إلا أن يشير إلى الضعف والهزيمة". مضيفة: "يقول ترامب إنه إذا فاز بايدن، ستهيمن إيران والصين على الولايات المتحدة".