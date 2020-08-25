طاه سابق لملكة بريطانيا: لم تتناول البيتزا قط

كشف الطاهي السابق للعائلة الملكية البريطانية، دارن ماكغرادي، النظام الغذائي لملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، وعائلتها، مؤكدا أنه لم يحضّر البيتزا لها أبدا.

وكان ماكغرادي (58 عاما) طاهيا للعائلة الملكية البريطانية لمدة 15 عاما، بما في ذلك 4 سنوات للأميرة الراحلة ديانا وأبنائها الأميران وليام وهاري عندما كانا طفلين.

وأشار في مقابلة مع إذاعة "KIIS 106.5" الأسترالية إلى أنه "في السنوات التي كان يطبخ فيها في قصر باكنغهام، لم تتناول الملكة البيتزا قط"، بحسب صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.

وأضاف أنه لم يبدأ في طهي البيتزا حتى انتقل للعمل في قصر كنسينغتون، لافتا أنها كانت موجودة بانتظام في قائمة الطعام، وكان يحضرها طوال الوقت للأمير وليام.

كما أشار الطاهي دارن ماكغرادي إلى أن الملكة إليزابيث (94 عاما) كانت تكتفي بوضع ملاحظات على مكتبها له بشأن ما لم يعجبها في طهيه.

وقال: "كان لدى الملكة دفتر ملاحظات صغير على مكتبها، وكانت تضع فقط ملاحظة هناك تقول: "لا أريد هذا الصنف مرة أخرى "أو شيء من هذا القبيل".

أما عن أكثر الأصناف المفضلة للملكة إليزابيث، ذكر ماكغرادي أنها تحب الشوكولاتة الداكنة، أو الحيوانات التي يتم اصطيادها، مثل لحم سمك السلمون أو الغزال.

واستعاد الطاهي دارن ماكغرادي ذكريات اليوم الذي انتظر فيه الأميرة ديانا للعودة إلى المنزل لكي تتناول طعام العشاء الذي أعده لها في ليلة وفاتها في العاصمة الفرنسية باريس.

وقال "كنت هناك، أعددت طعام العشاء في انتظار عودتهاـ لقد كان وقتا فظيعا مرعبا".