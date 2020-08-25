بعد إصابتها بكورونا... نقل رئيسة وزراء أوكرانيا السابقة إلى العناية المشددة

أعلنت المتحدثة باسم حزب الوطن الأوكراني، مارينا سوروكا، أن حالة رئيسة وزراء أوكرانيا السابقة يوليا تيموشينكو، التي أصيبت مؤخرا بفيروس كورونا، لا تزال خطيرة، وأنه تم نقلها إلى وحدة العناية المركزة.

وكتبت سوروكا على صفحتها في فيسبوك: "لسوء الحظ، لا توجد أخبار جيدة حتى الآن. حالة يوليا فلاديميروفنا لا تزال خطيرة... وهي تتلقى دورة علاج مكثفة منذ مساء أمس وذلك وفق بروتوكول علاج "كوفيد".

عادة ما يتضمن العلاج المكثف مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى القضاء على اضطرابات وظائف الجسم الحيوية، بما في ذلك الحاجة إلى جهاز التنفس الصناعي.

ونقلت وكالة "أر بي كا أوكرانيا"، أنه تم وضع تيموشينكو على جهاز التنفس الصناعي. وقالت المصادر إن "حالة زعيمة حزب باتكيفشينا، يوليا تيموشينكو، التي أصيبت بفيروس كورونا، تعتبر مستقرة وخطيرة".

كما أكدت وكالة الأنباء الأوكرانية "إر بي سي"، إصابة أفراد آخرين من عائلة تيموشينكو بمرض كوفيد-19، بينهم ابنتها يفغينيا تيموشينكو وزوجها أرتور تشيشتكين.