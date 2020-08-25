تسجيل
13:25 GMT25 أغسطس/ أب 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    احتفالات كوريا الشمالية بالذكرى الـ67 لتوقيع معاهدة السلام التي وضعت نهاية للحرب ضد جارتها كوريا الجنوبية، 27 يوليو 2020

    بعد "منح صلاحيات لأخته"... كوريا الشمالية تطالب الجيش بالثقة المطلقة والولاء للزعيم

    © REUTERS / KCNA
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/1c/1046124609_0:0:3072:1729_1200x675_80_0_0_ce7550a8a0847d95b57f3fef316ba364.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202008251046356903-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%84%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85/

    طالبت كوريا الشمالية الجيش بالثقة المطلقة والولاء للزعيم وحزب العمال، اليوم الثلاثاء، بمناسبة الذكرى السنوية الستين لـ "يوم سونغون".

    وتحتفل كوريا الشمالية بيوم 25 أغسطس/ آب باعتباره "يوم سونغون" أو "اليوم العسكري الأول" لإحياء ذكرى تفقد الزعيم الراحل كيم جونغ-إيل لفرقة سيئول ريو كيونغ سو المدرعة 105 للجيش الشعبي في عام 1960. ومن المعروف أن الفرقة دخلت سيئول لأول مرة بين القوات الكورية الشمالية خلال الحرب الكورية.

    وقالت صحيفة "رودونغ شينمون" الناطقة باسم حزب العمال الحاكم اليوم إن بعض الدول الاشتراكية فشلت في تحويل القوات المسلحة الثورية إلى جيش حزب، الأمر الذي أدى إلى انهيار الجيوش أيديولوجيا، وفي نهاية المطاف فشلت الثورات.

    الحدود بين كوريا الجنوبية و كوريا الشمالية - الجنود - الجيش الكوري الجنوبي والشمالي، 12 ديسمبر/ كانون الأول 2018
    © REUTERS / South Korean Defence Ministry
    كوريا الجنوبية قد تضرب الشمالية إذا حدث أي استفزاز.. ماذا رصدت تحت الماء

    وأكدت أن دروس التاريخ تظهر أن جعل القوات المسلحة الثورية مخلصة تماما للحزب هو أمر مهم للغاية يحدد مصير الاشتراكية.

    وذكرت أنه تم بناء ولاء الجيش الكوري الشمالي بفضل قيادة الزعيم السابق كيم جونغ-إيل، مضيفة أن هذا الولاء يختلف جوهريا عن طاعة جيوش الدول الأخرى للقيادة الأعلى للقوات المسلحة التي ينص عليها الدستور.

    وقالت إن القوات المسلحة الثورية الكورية الشمالية لا تطيع إلا "سلالة بيكدو"، داعية إلى الطاعة المطلقة للزعيم كيم جونغ-أون. وتشير "سلالة بيكدو" إلى عائلة "كيم" الحاكمة.

    وفي مقال منفصل، حثت الصحيفة الجيش على توجيه سلاحه فقط بالاتجاه الذي يشير إليه الحزب.

    ومنذ توليه منصبه في أواخر عام 2011، سعى الزعيم كيم لتعزيز قبضته على الجيش، تماشيا مع تأكيد والده الراحل كيم جونغ-إيل على سياسة "الجيش أولا" أو سياسة "سونغون".

    وفي خطوة ذات صلة على ما يبدو، أنشأت كوريا الشمالية مؤخرا منظمة جديدة تحت قيادة الحزب الحاكم يفترض أنها مكلفة بتعزيز إشراف الحزب على الجيش، حسبما قالت وكالة المخابرات الكورية الجنوبية في جلسة برلمانية مغلقة الأسبوع الماضي.

    في سياق ذي صلة، أوضح وزير الدفاع الكوري الجنوبي جونغ كيونغ-دو، اليوم الثلاثاء، أن النائبة الأولى لرئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري الشمالي "كيم يو جونغ" وهي في نفس الوقت الشقيقة الصغرى لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ-أون يبدو أنها تسيطر على إدارة التنظيم والإرشاد التابعة للحزب التي تعتبر القاعدة الأساسية للسلطة في كوريا الشمالية.

    جاء ذلك ردا على سؤال طرحته النائبة البرلمانية عن حزب المستقبل المتحد "يون جو-كيونغ" خلال جلسة للجنة الدفاع بالجمعية الوطنية عما إذا كان لدى "كيم يو-جونغ" سيطرة كبيرة على إدارة التنظيم والإرشاد التابعة لحزب العمال الكوري الشمالي.

    وقال الوزير جونغ إنه يعتقد أن الزعيم الكوري الشمالي يحافظ على سيطرته الوحيدة على الحزب والنظام والجيش، في حين أنه فوض بعض الأدوار والمسؤوليات لمساعديه.

    انظر أيضا:

    وسائل إعلام: كيم جونغ أون يسلم بعض الصلاحيات لأخته
    كيف تضامنت سلمى حايك وجيجي حديد وكيم كارداشيان مع الشعب اللبناني بعد تفجيرات بيروت
    كتاب جديد يكشف فحوى 25 رسالة خاصة بين ترامب وكيم جونغ أون
    الكلمات الدلالية:
    كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    إنتاج لقاح ضد المرض الفيروسي كوفيد 19 في مصنع الأدوية بينوفارم بضواحي موسكو، أغسطس/ آب 2020
    كيف يتم إنتاج اللقاح الأول ضد "كوفيد 19" في العالم
    75% من الهجمات الإلكترونية في العالم أمريكية
    75% من الهجمات الإلكترونية في العالم أمريكية
    قاعدة التاجي العسكرية في العراق
    بعد مغادرة القوات الأمريكية لها.. أبرز المعلومات عن قاعدة التاجي العسكرية في العراق
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك