"ذا تايمز": إسرائيل تنسق مع مصر والإمارات والسعودية لشيطنة تركيا

كتب روجر بويز مقالا في صحيفة "ذا تايمز"، وفقا لمصادره في العواصم العربية، عن مناقشة رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي التهديد التركي مع مسؤولي استخبارات من مصر والإمارات والسعودية قبل حوالي عامين.

وبحسب مقال بويز في الصحيفة البريطانية، قال يوسي كوهين مخاطبا سلطات الدول العربية الثلاث:

إن "القوة الإيرانية هشة، لكن التهديد الحقيقي يأتي من تركيا".

وفقًا لبويز، كان كوهين يتحدث "ليس عن أن إيران لم تعد تهديدًا حقيقيًا، ولكن عن كيفية احتوائها: من خلال العقوبات، والحظر، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، والغارات السرية، ومع ذلك، وحسب رأيه، فإن "الدبلوماسية العدوانية التركية، ومخاطرها المحسوبة بلا مبالاة في الشرق الأوسط، تحدت الاستقرار الاستراتيجي في شرق البحر المتوسط ​​من نوع مختلف".