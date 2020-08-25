"أفق 16" الإسرائيلي يلتقط صورا لمدينة تدمر السورية

ونشر غندلمان صورا لمواقع في سوريا، وأضاف: "القمر الصناعي (أفق - 16) مزود بأحدث الوسائل التقنية المتطورة وهو يلعب دورا كبيرا في تعزيز أمننا القومي".
وأعلنت إسرائيل، في 6 يوليو/ تموز الماضي، نجاحها بإطلاق القمر الصناعي الاستطلاعي إلى الفضاء في أول تجربة بهذا المجال.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: "وزارة الدفاع أكدت أن إدارة الفضاء في مديرية الأبحاث والتطوير وهيئة صناعات الفضاء، نجحا بإطلاق القمر الصناعي الاستطلاعي (أفق - 16) إلى الفضاء".
القمر الصناعي الإسرائيلي أفق-16 الذي اطلقناه للفضاء الشهر الماضي التقط هذا الصور لمدينة تدمر الأثرية في #سوريا. أفق-16 مزود بأحدث الوسائل التقنية المتطورة وهو يلعب دورا كبيرا في تعزيز أمننا القومي. pic.twitter.com/DhKZhqaOk9— Ofir Gendelman (@ofirgendelman) August 25, 2020
وأضاف: "الحديث عن قمر استطلاع بصري كهربائي مزود بقدرات تقنية متقدمة وسيخضع في الفترة القريبة لسلسلة من الاختبارات لتحديد مدى ملائمته ومستوى أدائه".
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