"أفق 16" الإسرائيلي يلتقط صورا لمدينة تدمر السورية

التقط القمر الصناعي الإسرائيلي "أفق - 16" صورا عالية الوضوح لمواقع في مدينة تدمر السورية، حسبما أعلنت إسرائيل.

وقال أوفير غندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي: " القمر الصناعي الإسرائيلي (أفق - 16) الذي أطلقناه للفضاء الشهر الماضي التقط هذه الصور لمدينة تدمر الأثرية في سوريا".

ونشر غندلمان صورا لمواقع في سوريا، وأضاف: "القمر الصناعي (أفق - 16) مزود بأحدث الوسائل التقنية المتطورة وهو يلعب دورا كبيرا في تعزيز أمننا القومي".

وأعلنت إسرائيل، في 6 يوليو/ تموز الماضي، نجاحها بإطلاق القمر الصناعي الاستطلاعي إلى الفضاء في أول تجربة بهذا المجال.

وقال المتحدث باسم ​الجيش الإسرائيلي، ​أفيخاي أدرعي​: "​وزارة الدفاع​ أكدت أن إدارة الفضاء في مديرية الأبحاث والتطوير وهيئة صناعات الفضاء، نجحا بإطلاق القمر الصناعي الاستطلاعي (أفق - 16) إلى الفضاء".

القمر الصناعي الإسرائيلي أفق-16 الذي اطلقناه للفضاء الشهر الماضي التقط هذا الصور لمدينة تدمر الأثرية في #سوريا. أفق-16 مزود بأحدث الوسائل التقنية المتطورة وهو يلعب دورا كبيرا في تعزيز أمننا القومي. pic.twitter.com/DhKZhqaOk9 — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) August 25, 2020

وأضاف: "الحديث عن قمر استطلاع بصري كهربائي مزود بقدرات تقنية متقدمة وسيخضع في الفترة القريبة لسلسلة من الاختبارات لتحديد مدى ملائمته ومستوى أدائه".