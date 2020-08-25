المحكمة العليا البيلاروسية ترفض طلب المعارضة الطعن بنتائج الانتخابات الرئاسية

قررت المحكمة العليا البيلاروسية رفض دعوة ثلاثة مرشحين سابقين للرئاسة، سفيتلانا تيخانوفسكايا وآنا كانوباتسكايا وأندريه دميترييف، لبدء إجراءات بشأن الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية.

وقال المحامي، مكسيم زناك، لوكالة "سبوتنيك، إن محامي المرشحة الرئاسية سفيتلانا تيخانوفسكايا سوف يستأنف قرار رفض المحكمة العليا للنظر في الطلب بشأن الطبيعة غير القانونية للانتخابات.

وقال زناك "لا نتفق مع قرار المحكمة العليا، سيتبع ذلك استئناف رقابي".

وقررت المحكمة العليا في بيلاروسيا رفض دعوة ثلاثة مرشحين سابقين للرئاسة لبدء إجراءات بشأن شكاواهم المقدمة بعد نتائج الانتخابات، وفق بيان المحكمة المنشور على موقعها الإلكتروني.

تجدر الإشارة إلى أنه "بما أن اللجنة المركزية لم تتخذ قرارًا بإعلان بطلان الانتخابات، فإن شكوى سفيتلانا تيخانوفسكايا حول بطلان الانتخابات لا تخضع لنظر المحكمة، لأن هذه المتطلبات لا تدخل في اختصاص المحكمة".

وشهدت بيلاروسيا احتجاجات عقب الانتخابات التي جرت في 9 آب/ أغسطس وفاز بها الرئيس البيلاروسي الحالي، ألكسندر لوكاشينكو، بحصوله على 80.1 بالمئة من الأصوات. وفي الأيام الأولى، قوبلت الاحتجاجات بقمع المتظاهرين الذين لم يعترفوا بنتائجها. وبحسب البيانات الرسمية، تم اعتقال أكثر من 6.7 ألف شخص. كما ذكرت وزارة الداخلية البيلاروسية، أن أعمال الشغب أسفرت عن إصابة مئات الأشخاص، بينهم أكثر من 120 من عناصر حماية القانون، ومصرع ثلاثة متظاهرين.

ويتهم المتظاهرون لوكاشينكو (65 عاماً)، الذي يحكم البلاد منذ عام 1994، بتزوير الانتخابات على نطاق واسع.