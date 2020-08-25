تركيا: بعض الدول تدفع اليونان لمواجهة الأسطول التركي شرقي المتوسط

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، إن قبرص الرومية واليونان تزيدان التوتر في شرق المتوسط، وإنه لا ينبغي للأخيرة تعريض نفسها للخطر.

وأضاف تشاووش أوغلو، إن تركيا تحث اليونان على "عدم تعريض نفسها للخطر، عبر التقاط الطُعم من بعض بلدان شرق البحر المتوسط"؛ بحسب وكالة "الأناضول".

#BREAKING Turkey urges Greece not to 'put itself at risk' by rising to bait of 'some countries' on Eastern Mediterranean — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) August 25, 2020

واعتبر أن "اليونان وقبرص الرومية هما من تزيدان التوتر في شرق البحر المتوسط وليس بلاده".

وحذر الوزير التركي أثينا من مغبة الوقوع في أخطاء في شرق المتوسط، قائلًا إن بلاده مستعدة لفعل "كل ما هو ضروري. وإذا اتخذت اليونان خطوات خاطئة فسنفعل ما يلزم".

#عاجل | تشاووش أوغلو: ندعو اليونان لعدم الانخداع بما تقوله الدول التي تحاول الدفع بها في مواجهة الأسطول التركي، فنحن جيران ونعرف التقاسم العادل — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) August 25, 2020

وأردف قائلًا: "ندعو اليونان إلى عدم الانخداع بما تقوله الدول التي تحاول الدفع بها لمواجهة الأسطول التركي، فنحن جيران ونعرف التقاسم العادل".

من جانبه، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم، إن تركيا تؤيد الحوار لحل المشاكل المتعلقة بشرق المتوسط، وأن أي شرارة في هذه المنطقة، قد تتسبب بكارثة كبيرة.

وأوضح ماس في مؤتمر صحفي مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس بالعاصمة أثينا، أن تركيا واليونان تلعبان بالنار في شرق المتوسط، وأن برلين تفعل ما بوسعها من أجل التهدئة وخفض حدة التوتر.