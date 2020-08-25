ظريف: إيران تعاملت بشفافية كاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن طهران تعاملت بشفافية كاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لافتًا إلى أن 92% من عمليات التفتيش التي أجرتها الوكالة تمت داخل إيران.

طهران - سبوتنيك. وقال ظريف، في تغريدة على "تويتر"، اليوم الثلاثاء "اتسمت إيران بالشفافية الكاملة: تم إجراء أكثر من 92 في المئة من إجمالي عمليات التفتيش العالمية للوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران".

Very productive mtg w/ IAEA @rafaelmgrossi



Iran has been fully transparent: over 92 percent of IAEA total comparable global inspections were carried out in Iran.



Some are intent to torpedo transparency thru pressure to reopen closed matters.



We want normal relations w/ IAEA. pic.twitter.com/t9vnwHGAsk — Javad Zarif (@JZarif) August 25, 2020

وأضاف "نريد علاقات طبيعية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الوقت الذي يضغط فيه البعض لنسف الشفافية بين الوكالة وإيران".

وكان المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي قد قال يوم أمس في تصريح صحفي: "مدير الوكالة الذرية "غروسي" يقوم بأول زيارة له إلى إيران منذ توليه منصبه قبل ثمانية أشهر".

وأضاف: "ادعاءات وأسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب أن تكون مبنية على وثائق وأدلة جديدة لا أن تكون مبنية على مزاعم تجسسية"، مؤكدا أن "بلاده وفرت إمكانية الوصول للمواقع المزعومة من أجل سد الطريق على أي استغلال من جانب "الاعداء".

وقال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، أمس على هامش حفل الافتتاح الرسمي لمكتب الخدمات القنصلية، أن العمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يقوم على مبدأ الشفافية، مضيفا: "إن زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ليس لها علاقة بآلية الزناد وهذه الزيارة هي استمرار لمحادثاتنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ووصل غروسي إلى طهران مساء أمس الاثنين لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين في أول زيارة يقوم بها إلى طهران بصفة مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.