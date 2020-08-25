إيران تطلق سراح 95 ألف سجين خوفا من كورونا

كشف المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين إسماعيلي، عن منح إجازات لـ95 ألف سجين، خلال فترة الشهرين والنصف الأخيرة، ضمن إجراءات الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال إسماعيلي في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء: "أعلنا مرارا بأن سلامة وحقوق السجناء تعد أولوية بالنسبة لنا فيما لا تقوم دول العالم حتى بنسبة صغيرة من إجراءاتنا"، بحسب وكالة "فارس".

وأضاف: "لقد رأينا الدول التي شهدت تفشيا أكبر لمرض كورونا مثل أمريكا والدول الأوروبية، كيف تعاملت مع سجنائها ورأينا الأوضاع السيئة التي يعاني منها حتى بعض رعايانا في سجونهم، ولم تقدم أي دولة في العالم ما قدمناه نحن من خدمات للسجناء".

وأوضح أنه بأمر صادر من رئيس السلطة القضائية، "تم في الموجة الثانية لفيروس كورونا منح إجازات خاصة للسجناء شملت نحو 87 ألف سجين خلال فترة الشهرين والنصف الأخيرة، ومع إضافة السجناء الذين منحوا الإجازات الخاصة بنهاية محكوميتهم فقد بلغ العدد الإجمالي 95 ألفا".

وفي سياق متصل، قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم، إن "أعداءنا في بداية تفشي كورونا كانوا يحاولون حياكة مؤامرة وكانوا يقولون يجب وقف كل شيء في البلاد".

وأضاف:

شعر الكثيرون بالغضب عندما أعلنا في منتصف أبريل/ نيسان أنه يجب استئناف الأعمال التجارية وعندما أعلنا في بداية كورونا أنه لا ينبغي إغلاق وحدات الإنتاج.

وأشار إلى حدوث "أعمال التحريض من قبل وسائل الإعلام الأجنبية ضد إيران وترويجها لضرورة إغلاق البلاد في بداية تفشي كورونا".

وتابع: "كانوا يريدون إدخال البلاد في أزمة وغلق كل شيء تماما مثل الدول التي اصطف فيها المواطنون في طوابير كبيرة للحصول على الخبز والمياه والوسائل الصحية، أرادوا أن يحدث في إيران نفس الوضع".