روحاني يكشف هدف صناعة "داعش" ويعلن القضاء على "إسرائیل الكبری"

أکد الرئیس الإیراني حسن روحاني، أن "صناعة تنظیم "داعش" (الإرهابي والمحظور في روسيا) تمت بغیة زعزعة الأمن في المنطقة برمتها وکذلك تمهید الطریق لتحقیق "من النیل إلی الفرات"، و"إسرائیل الكبری"، والذي قضت علیه إيران.

ونوه روحاني، خلال لقائه مع المسؤولين الإعلاميين في البلاد، بمناسبة أسبوع الحكومة السنوي، إلى التقدم الدفاعي، قائلا: "نحن استطعنا في مجال الدفاع الجوي أن نصنع "منظومة باور 373" والتي تفوق "منظومة إس 300"، وذلك حسب وكالة "مهر" الإيرانية.

وأضاف أن "هذا الإنجاز يبلور القوة والاقتدار، وقد جاء في سياق ذلك إزاحة الستار خلال الأسبوع الماضي عن الغواصة وصاروخ كروز البحري الذي يبلغ مداه ألف كم".

وتابع: "هناك عنصر الدبلوماسية أيضا، الذي يتيح لنا قوة التصدي لمحاولات أمريكا في منظمة الأمم المتحدة وأن نحقق النجاح في ذلك، موضحا أن هؤلاء حاولوا على مدى 42 سنة الترويج بأن السلاح الإيراني يتعارض مع مصالح الدول الإقليمية، وانطلاقا من ذلك قدموا مشروع قرار تمديد حظر السلاح في مجلس الأمن، لكنهم لم يحصوا على أي تاييد سوى أنفسهم، الأمر الذي شكل إنجازا دبلوماسيا للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقال روحاني، "نحن حققنا النجاح خلال المفاوضات النووية أيضا، والدليل على ذلك تمثل في قلق إسرائيل وأمريكا والسعودية آنذاك، ليرغموا ترامب على انتهاك الاتفاق النووي من أجل تقويض الانفراجة التي حصلت عقب ذلك في البلاد".