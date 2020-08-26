فرنسا تعلن المشاركة في تدريبات عسكرية شرق المتوسط

قالت وزارة الدفاع الفرنسية، اليوم الأربعاء، إن فرنسا ستنضم إلى مناورات عسكرية مع إيطاليا واليونان وقبرص في شرق البحر المتوسط.

وذكرت الوزارة أن المناورة العسكرية في شرق المتوسط تجرى في الفترة من 26 إلى 28 أغسطس/ آب.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الوزارة القول إن "ثلاث طائرات رافال فرنسية وفرقاطة واحدة مزودة بطائرة هليكوبتر ستشكل جزءا من التدريبات العسكرية المشتركة".