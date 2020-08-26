نتنياهو: "حزب الله" يعرض لبنان للخطر مرة أخرى وننظر بقلق إلى إطلاق النار على قواتنا

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل تنظر ببالغ الخطورة إلى إطلاق حزب الله اللبناني النار على قوات الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، لافتًا إلى أن حزب الله يضع لبنان في خطر مرة أخرى.

تل أبيب - سبوتنيك. وقال نتنياهو، حسبما نقل عنه بيان لمدير مكتبه الإعلامي أوفير جندلمان، اليوم الأربعاء، "إسرائيل تنظر ببالغ الخطورة إلى قيام حزب الله بإطلاق النار على قواتنا".

وأضاف "حزب الله يعرض الدولة اللبنانية مرة أخرى إلى خطر بسبب عدوانيته".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق، اليوم الأربعاء، أن طائراته قصفت مواقع لجماعة "حزب الله" اللبنانية، بعد إطلاق نار من لبنان صوب قواته.

وأضاف الجيش في بيان نشره المتحدث باسمه أفيخاي أدرعي عبر حسابه بتويتر، أن قواته لم تتعرض للإصابة خلال الواقعة، مشيرا إلى أن قواته قامت بإطلاق عشرات القنابل الضوئية والدخانية في المنطقة.