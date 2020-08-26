نائب إيراني: الغرب سيرضخ لمطالبنا لهذا السبب

قال عضو لجنة الشؤون الداخلية والمجالس البرلمانية في إيران، محمد حسن آصفري، إن اعتماد بلاده على الطاقات الداخلية سيحمل الغربيين على الرضوخ لمطالب إيران.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية أن محمد حسن آصفري، أشار إلى كلمة قائد الثورة، خلال لقائه أعضاء مجلس الوزراء مؤخرا وتأكيده على عدم ربط اقتصاد البلاد بالتطورات الخارجية، وقال إن الحكومة عليها أن تكتسب الدروس والعبر مما مضى لكي لاتتكرر الأخطاء وتصور فوز مرشح ما في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لن يساهم في إيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية في البلاد

ولفت إلى أن أي مرشح يفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لن يخفض من عداء أمريكا لإيران، ولاشك أن كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي يحملان ذات نزعة الغطرسة وكل من يدخل البيت الأبيض سيواصل سياسة العداء ضد البلاد.

كما أكد على ضرورة اعتماد الطاقات الداخلية والقدرات الوطنية في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد حيث سيرضخ كل من يستلم السلطة في أمريكا لمطالب الشعب الإيراني في هذا الحال.