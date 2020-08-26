وزير الدفاع الإسرائيلي ينشر صورة فضائية التقطت من داخل سوريا

ولفت غانتس، عبر حسابه على "تويتر" إلى أن "القمر الصناعي الإسرائيلي "إفق 16" التقط صورة فضائية لتدمر الأثرية في سوريا"، وتابع قائلا: "وسنواصل تعزيز تفوقنا التكنولوجي بوصفه جزءا لا يتجزأ من التصدي للتحديات التي تواجه دولة إسرائيل".
אופק 16 בפעולה.
בתמונה: תדמור, סוריה.
נמשיך לקדם את היתרון הטכנולוגי שלנו, כחלק בלתי נפרד מהתמודדות עם האתגרים הניצבים בפני מדינת ישראל. pic.twitter.com/2xBRMOQQ0G
— בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) August 25, 2020
وأعلنت إسرائيل، في 6 يوليو/ تموز الماضي، نجاحها بإطلاق القمر الصناعي الاستطلاعي إلى الفضاء في أول تجربة بهذا المجال.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: "وزارة الدفاع أكدت أن إدارة الفضاء في مديرية الأبحاث والتطوير وهيئة صناعات الفضاء، نجحتا بإطلاق القمر الصناعي الاستطلاعي (أفق - 16) إلى الفضاء".
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