نائب وزير الخارجية الأمريكي يلتقي ممثلي المجتمع المدني الروسي

أعلنت السفارة الأمريكية في موسكو، أن نائب وزير الخارجية الأمريكي، ستيفن بيجان، الذي يزور موسكو، التقى ممثلي المجتمع المدني في روسيا.

موسكو - سبوتنيك. وكتبت السفارة على صفحتها في تويتر، اليوم الأربعاء: "التقى نائب وزير الخارجية بيجان اليوم ممثلي المجتمع المدني في روسيا. وأعرب عن دعم الولايات المتحدة الثابت لحقوق الإنسان وحرية الدين والأصوات المستقلة في روسيا وحول العالم."

Deputy Secretary Biegun met with representatives of Russian civil society in Moscow today. He conveyed continued U.S. support for #humanrights and all freedoms, and independent voices in #Russia and around the world. @mfa_russia 1/2 — Rebecca Ross (@USEmbRuPress) August 26, 2020

وأوضحت السفارة، أن نائب الوزير قيم عاليا خلال الاجتماع أنشطة ممثلي المجتمع المدني الروسي ودعا إلى "مواصلة العمل الهام لتعزيز احترام حقوق الروس".

ويزور بيجان موسكو يومي 25 و 26 آب/ أغسطس. حيث أجرى نائب وزير الخارجية الأمريكي، يوم أمس الثلاثاء، محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونائبيه سيرغي ريابكوف وإيغور مورغولوف.