ظريف يهاجم "بلطجة بومبيو" ويكشف سبب عزلة أمريكا

هاجم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، ما وصفه بـ"بلطجة" وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التي "تسببت في فرض عزلة دولية على الولايات المتحدة الأمريكية".

وكتب ظريف على حسابه الرسمي على "تويتر" تعليقا على رفض أعضاء مجلس الأمن الدولي مواكبة أمريكا بشأن تفعيل "آلية الزناد" ضد إيران، غن تمرد وزير الخارجية الأمريكي على القوانين وبلطجته أدى إلى فرض العزلة ثانية على أمريكا في المجتمع الدولي.

وجاء في التغريدة: "بلطجية بومبيو وتمرده على القوانين، قد فرضت العزلة على أمريكا مرة أخرى"، بحسب وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.

وأشار إلى الطلب الذي قدمه بومبيو الخميس الماضي بالنيابة عن حكومة بلاده، إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، لتفعيل آلية الزناد لإعادة الحظر الدولي ضد إيران، لافتا إلى أن الوقت قد حان ليكف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الاستماع إلى حاشيته البلطجية.

وتابع: "رغم أن الولايات المتحدة منعت التشاور في مجلس الأمن الدولي بشأن إبلاغها غير القانوني يوم الجمعة، إلا أن الأعضاء الحاضرين في اجتماع الثلاثاء لهذا المجلس بشأن قضايا الشرق الأوسط، اعتبروا المحاولة الأمريكية باطلة وعديمة الأثر".