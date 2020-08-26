الأولى في البلاد... إيران تعلن تدشين منظومة قياس بيولوجي ذكية تتتبع حركة الأفراد

أعلن المساعد التنسيقي لقائد حرس الحدود الإيراني، العميد حسن أسد اللهي، عن تدشين منظومة قياس بيولوجي هي الأول من نوعها في البلاد.

وبحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، فقد دشنت إيران أول منظومة قياس بيلوجي في البلاد على حدودها الجنوبية في محافظة خرسان جنوبي شرق البلاد.

ونوه أسد اللهي في مراسم تشغيل المنظومة إلى أن هذا الإنجاز جاء كنتيجة للتأكيد المستمر على أهمية العمل الاستخباراتي من قبل قائد حرس الحدود.

وحول إمكانات المنظومة، فقد أكد أسد اللهي قدرتها على القيام بالعديد من المهام، من بينها تتبع سجل حركة الأفراد.

وشدد أسد اللهي على أهمية المنظومة خصوصا بسبب تواجدها في موقع ماهيرود الاقتصادي الهام باعتباره المركز الاقتصادي للمنطقة، على حد تعبيره.

وقال أسد اللهي، إن هذه المنظومة ستسمح لحرس الحدود بمراقبة دخول وخروج السلع بدقة من المنافذ الحدودية الجنوبية، مؤكدا سعي السلطات الإيرانية لنشرها على كامل البلاد، الأمر الذي سيعزز دور حرس الحدود اللإيراني.