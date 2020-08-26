قائد سلاح البر الإيراني: نتصدى لأي تهديد بقوة وسرعة

قال كيومرث حيدري، قائد القوة البرية في الجيش الإيراني، اليوم الاربعاء، إن قواته قادرة على التصدي لأي تهديد بقوة وسرعة.

وذكرت وكالة "فارس" أن الجنرال أكد "جاهزية سلاح البر، باعتباره القوة المحركة في العمليات البرية، للتصدي لأي عدو بقوة وسرعة إلى جانب سائر القوات المسلحة".

وأوضح حيدري، في تصريحات إعلامية، أن "قطع التبعية في دورة الصناعات الدفاعية لجيش الجمهورية الإسلامية، مهّد لتعزيز قوتنا أكثر فأكثر".

وأضاف "إن قدرات الجيش واعتماده على الذات أدى إلى أن نتبوأ مكانة ممتازة في المنطقة في مجال التجهيزات والمعدات الدفاعية وإنتاجها".