واشنطن تفرض عقوبات على شركات صينية لدورها في بناء جزر صناعية

أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية 24 شركة صينية إلى قائمة العقوبات، بسبب مساعدتها الجيش الصيني في بناء جزر صناعية في بحر الصين الجنوبي.

واشنطن - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الأربعاء "أضاف مكتب الصناعة والأمن بوزارة التجارة 24 شركة صينية إلى قائمة (عقوبات) المنظمات لدورها في مساعدة الجيش الصيني على بناء جزر اصطناعية مدانة دوليا في بحر الصين الجنوبي وإضفاء الطابع العسكري عليها".

ويدخل إدراج وزارة التجارة الأمريكية هذه الشركات على قائمة العقوبات ضمن القيود ، التي تفرضها واشنطن على تصدير وإعادة تصدير ونقل البضائع وفقًا للوائح الحالية للأفراد والمنظمات، التي تشكل مخاطر على الأمن القومي الأمريكي ومصالح السياسة الخارجية.

ووفقا لتقارير صحفية، فإن الصين أنشأت منذ عام 2013 جزرًا كبيرة الحجم في بحر الصين الجنوبي بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 12 كيلومترًا مربعًا، توجد فيها أنظمة الدفاع الجوي وأنظمة الأسلحة المضادة للسفن في هذه الجزر.