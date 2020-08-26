إعصار "بافي" يهدد الصين والسلطات تصدر تحذيرا جديدا

أصدرت السلطات الصينية إنذارا جديدا باللون البرتقالي من إعصار بافي، الذي من المتوقع أن يتسبب في عواصف شديدة جنوب وجنوب شرقي الصين.

ذكرت ذلك صحيفة "الشعب" الصينية، مشيرة إلى أن الفيضانات التي تضرب جنوب غربي الصين خلال الآونة الآخيرة تسببت في غرق شوارع ومدن بأكملها وتهجير مئات الآلاف.

ويضم نظام الإنذار في الصين أربعة مستويات محددة بألوان مختلفة يمثل اللون الأحمر أخطرها، يليه البرتقالي والأصفر والأزرق.

ولفتت الصحيفة إلى أن العواصف التي يسببها الإعصار قد تصل سرعتها إلى 25 كم/ الساعة، مشيرة إلى أنها تسببت في انهيارات أرضية في مناطق ساحلية.

China's national observatory on Wed issued an orange alert for #TyphoonBavi, which is expected to move northward at a speed of 20 to 25 km/h before making landfall in coastal areas between eastern Liaoning and west of DPRK on Thurs morning. pic.twitter.com/QmpMJXZR62 — People's Daily, China (@PDChina) August 26, 2020

وأدت الفيضانات إلى تدمير نحو 54 ألف منزل، وتسببت في خسائر تقدر بـ25.7 مليار دولار، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، التي أشارت الوكالة إلى أن الخسائر الحالية تزيد بنحو 15 في المئة عن إجمالي الخسائر التي تسببت فيها الفيضانات خلال السنوات الخمس الماضية.