إجلاء نصف مليون... "لورا" يهدد 20 مليون أمريكي بإعصار من الفئة الرابعة مساء اليوم... فيديو

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية في أمريكا ازدياد شدة الإعصار "لورا" في الساعات القادمة ليشكل تهديدا من الفئة الرابعة على حياة حوالي 20 مليون أمريكي.

وبحسب الخبراء ستشتد قوة إعصار "لورا" ويصبح من الفئة الرابعة ويصطدم بسواحل لويزيانا وتكساس وستتعاظم قوته بشكل كبير مساء الأربعاء.

وأشار موقع "cbsnews"، إلى أن الإعصار سيهدد حياة حوالي 20 مليون شخص أثناء مروره، وقامت السلطات بإجلاء نصف مليون شخص إلى هذه اللحظة.

وقال المركز الوطني للأعاصير في أمريكا إن الإعصار، المصنف حاليا من الفئة الثالثة، "يشتد بسرعة" فوق خليج المكسيك في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء.

وحذر المركز من حدوث سلسة عواصف وصفها بـ "الكارثية" تهدد حياة السكان مترافقة مع رياح شديدة عاتية وفيضانات عارمة ليلة الأربعاء على طول ساحل الخليج الشمالي الغربي.

وقال المركز في بيان صدر عنه صباح اليوم الأربعاء، إن "خطوات حماية الأرواح والممتلكات يجب أن تكتمل في الساعات القليلة المقبلة".

وكان الإعصار "لورا" على بعد حوالي 280 ميلا جنوب شرق بحيرة تشارلز في لويزيانا و290 ميلا جنوب شرق جالفستون في تكساس، وفقا لمركز الأعاصير الأمريكي.

The cone no longer tells the full forecast story for #Laura



Just look at the satellite. #Laura is a large hurricane that extends far beyond the confines of the cone. Impacts will be felt over a 100 miles from the center pic.twitter.com/AT0RUHuhYI — Greg Diamond (@gdimeweather) August 26, 2020

وتحرك الإعصار باتجاه الشمال الغربي بسرعة 15 ميلا في الساعة، وسجل رياح وصلت سرعتها إلى حوالي 115 ميلا في الساعة.

The face of Laura... pic.twitter.com/H8DGsxgvRH — Mike's Weather Page (@tropicalupdate) August 26, 2020

وقال مركز الأعاصير: "بحسب مسار التوقعات، ينبغي أن يقترب إعصار لورا من سواحل تكساس وجنوب غرب لويزيانا هذا المساء ويتحرك إلى الداخل بالقرب من تلك المناطق الليلة أو صباح الخميس"، وأضاف المركز: "من المتوقع أن تشتد قوته ليصبح من الفئة الرابعة، ومن المتوقع حدوث ضعف سريع (بشدة الإعصار) بعد وصوله إلى اليابسة".