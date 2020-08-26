إيران تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى موقعين متنازع عليهما

وافقت إيران طواعية على السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتفتيش على منشأتين كانتا محل خلاف، وتم الاتفاق بين إيران والوكالة على مواعيد التفتيش.

وجاء في بيان مشترك لطهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء: "تسمح إيران إيران طوعا للوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول إلى الموقعين المحددين من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتسهل أنشطة التفتيش للوكالة لحل هذه المسائل".

وأضاف البيان "تم الاتفاق على مواعيد دخول الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأنشطة التفتيش".

يتبع..