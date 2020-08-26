تعرف إلى أول إنسان في العالم تتجاوز ثروته 200 مليار دولار

صنفت مجلة "فوربس" الأمريكية جيف بيزوس، مدير ومؤسس شركة "أمازون" للتجارة الإلكترونية، كأغنى رجل في العالم، كونه أول إنسان في العالم تزيد ثروته على 200 مليار دولار.

وذكرت المجلة أن ثروة بيزوس تجاوزت الـ 200 مليار دولار لفترة وجيزة، حيث فشل الملياردير في البقاء طويلا عند هذا الرقم، لأن بيزوس أنهى يوم أمس الثلاثاء بثروة تبلغ 199.7 مليار دولار، الذي يعد كذلك مستوى قياسيا للملياردير.

وأسس بيزوس أمازون للتجارة الإلكترونية في 1994 ويقودها كرئيس تنفيذي، بنسبة 1.2٪.

يأتي هذا الرقم القياسي بعد أسبوع واحد فقط من وصول بيزوس، الذي يملك 11.1٪ من أسهم الشركة البالغة 1.68 تريليون دولار (القيمة السوقية)، إلى صافي ثروة قدرها 197.8 مليار دولار، وهو أعلى ثروة سجلتها "فوربس" منذ أن بدأت تعقب المليارديرات في عام 1982.

ومنذ ضرب الوباء الاقتصاد العالمي في منتصف فبراير، ارتفعت القيمة السوقية لأسهم "أمازون" بأكثر من 55٪، وذلك بفضل الشهية المتزايدة للتسوق عبر الإنترنت بسبب طلبات المأوى في المكان. ارتفعت ثروة بيزوس بنحو 86 مليار دولار في أقل من 12 شهرًا. حيث كانت ثروته 114 مليار دولار في قائمة فوربس 400 لأغنى الأمريكيين لعام 2019 ، والتي استخدمت أسعار الأسهم من أوائل سبتمبر 2019.

وتربع بيزوس على عرش أثرياء العالم واجه تحديا في نهاية عام 2019 من قبل بيل غيتس (أغنى رجل في العالم حتى عام 2017) الذي كان يملك 106 مليارات دولار مقارنة بـ109.6 مليار دولار لبيزوس حينها.