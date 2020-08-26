من بينها دولة عربية... اليابان تحذر من السفر إلى 13 بلدا

أصدرت اليابان تحذيرا من السفر إلى 13 دولة، وسط مخاوف من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، قالت وزارة الخارجية اليابانية إن تلك الخطوة ترفع عدد الدول والمناطق بموجب تحذير المستوى الثالث من السفر إليها بسبب الأمراض المعدية إلى 159.

يشار إلى أن هذا المستوى أقل بمستوى واحد من تحذير المستوى الرابع وهو الأعلى مستوى، والذي يدعو إلى الإجلاء الفوري.

الدول الـ13 التي أصدرت اليابان اليوم تحذيرا من السفر إليها هي بوتان وترينيباد وتوباغو وبيليز وإثيوبيا وجامبيا وزامبيا وزيمبابوي وتونس ونيجيريا وجنوب السودان ورواندا وليسوتو.

وتواصل اليابان تنفيذ الضوابط الحدودية الصارمة لمنع انتشار الفيروس، حيث حظرت دخول المواطنين الأجانب من 146 دولة ومنطقة.

واستقبلت اليابان 3800 مسافر أجنبي في يوليو/تموز الماضي، وهو تراجع على أساس سنوي بنسبة 99.9% للشهر الرابع على التوالي.

وتراجع عدد المواطنين الأجانب الذين غادروا اليابان في يوليو الماضي بنسبة 98.8% ليصل إلى نحو 20 ألفا و300 شخص.