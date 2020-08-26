"أبرز خطوة للسلام منذ 25 عاما"... بومبيو يعلق على التطبيع مع إسرائيل بعد وصوله إلى الإمارات... صور

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، إن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل أبرز خطوة تجاه السلام في الشرق الأوسط منذ 25 عاما.

وأضاف بومبيو، في تغريدة على موقع "تويتر"، "نأمل في البناء على معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل لتحقيق السلام في المنطقة".

Excited to arrive in the United Arab Emirates and congratulate the Emirati people on the historic Abraham Accords– the most significant step toward peace in the Middle East in over 25 years. Hopeful we will build on this momentum towards regional peace. pic.twitter.com/WdICQ9V8kN — Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 26, 2020

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى الإمارات، بعد زيارة إلى البحرين بحث خلالها الاستقرار الإقليمي ووحدة الخليج، في إطار جولة له بالشرق الأوسط.

وفي الـ13 من أغسطس/ آب الجاري، أبرمت دولة الإمارات وإسرائيل اتفاق سلام يقضي بوقف ضم أراض فلسطينية والتمهيد لمباشرة علاقات ثنائية مباشرة بين البلدين.

ويوم أمس الثلاثاء، تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالا هاتفيا من بومبيو، لبحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة.

وتعتبر الإمارات رابع محطات جولة بومبيو في الشرق الأوسط، التي استهلها بزيارة إسرائيل، وواصلها بزيارة السودان، وبعدها البحرين.