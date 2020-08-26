تمرين عسكري نفذه "الناتو" يتسبب بنفوق عشرات الحيتان النادرة في أوروبا... صور وفيديو

رصد مواطنون وعلماء خلال الأسابيع الماضية تسجيل عدد غريب من الحيتان النادرة نافقة في سواحل أوروبا ما أثارالكثير من التساؤلات حول الأسباب الكامنة خلف ذلك.

وسجلت السلطات حوالي 29 حالة (بالإضافة إلى الكثير من المشاهدات) لنفوق حيتان من نوع "ذو المنقار" النادرة في جميع أنحاء أوروبا، ما أثار جدلا واسعا في الأوساط العلمية والبيئية.

ويعتقد الخبراء أن هذه الحيتان نفقت بسبب تمرين أجراه حلف "الناتو" استخدم فيه سونارا كان له تأثير مميت على تلك الحيتان.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، حدث تمرين الناتو الذي استخدم فيه السونار المضاد للغواصات قبالة سواحل أيسلندا في يوليو/ تموز الماضي، وفي غضون أسبوعين بدأت الحيتان النافقة بالظهور في مواقع غير عادية.

وبحسب الصحيفة، فإن السونار الذي يشيع استخدامه في أمريكا ولدى حل "الناتو" يمكن أن يسبب مرض تخفيف الضغط أو شكل من أشكال التخدير في أنواع الحيتان في أعماق البحار ويجعلها تفقد سيطرتها بسبب "التخدير".

ويقول الخبراء إنه من النادر للغاية رؤية حوت منقار في تلك المناطق، وبالتالي فإن العثور على الكثير من الحيتان والعوالق في المياه الضحلة في فترة زمنية قصيرة يشير إلى سبب واحد فقط (تدريبات الناتو).

وتم العثور على اثنين من الحيتان النادرة في أعماق البحار على الشواطئ البريطانية خلال 24 ساعة في مناطق متقاربة نهاية الأسبوع الماضي.

Male Sowerby's beaked whale in Wicklow Harbour. Not looking in great condition, breathing regularly, suggestion of being thin in this video from Nick Veale. Expect it to die. deep-diving beaked whales particularly to acoustic trauma. pic.twitter.com/uFQqDWdAku — Irish Whale and Dolphin Group (@IWDGnews) July 4, 2020

ويعتقد الخبراء أن هذه الحيتان لا يمكن أن تتغذى إلا في أعماق المحيط، ولذلك عندما تظهر في المياه الضحلة يمكن أن يؤدي ذلك لموتها لأنها لا تستطيع العثور على مصادر للغذاء.

Amazing footage taken by Eoin Byrne of a beaked whale in Wicklow Harbour this morning. IWDG heading down to check it out as beaked whales are deep-diving offshore species. pic.twitter.com/l127uj1wXL — Irish Whale and Dolphin Group (@IWDGnews) July 4, 2020

ونوهت الصحيفة إلى أنه قد تكون العواصف والطقس السيئ في الآونة الأخيرة وراء هذا الجنوح الغريب للحيتان، لكن الباحث الهولندي المتخصص بالحيتان، جيروين هوكينديك، يقول إن تمرين السونار هو السبب المحتمل.

NATO Exercises Blamed for Recent Whale Mass Strandings across Europe: The Nato sonar anti-submarine exercise off the coast of Iceland happened in July and within two weeks there have been 29 strandings or sightings of rare beaked whales throughout Europe.https://t.co/6hUsWcl4Oq pic.twitter.com/CHIZtEkLzw — Quad Finn (@Quad_Finn) August 25, 2020

وكتب العالم الهولندي، الذي كان يراقب حركة الحيتان في هولندا، على مدونته أن نفوق هذه الحيتان هو نتيجة مباشرة للسونار العسكري.

وقال: "إذا كان الأمر كذلك، فإن الحيتان المنقارية التي نراها نافقة على شواطئنا ماهي إلا مجرد غيض من فيض".

Please sign and support the cause: Nato starts another naval exercise in the Med. where beaked whales live! @Oceana @FinsandFluke https://t.co/DhBaseHdH4 — Öykü (@oykuyagci) November 20, 2016

وكانت دراسة قد نشرت في شهر فبراير/ شباط الماضي من العام الحالي، أشارت إلى أن السونار النشط المضاد للغواصات "متوسط التردد'' يتسبب في موت الحيتان المنقارية.

يُعتقد أن السونار يخيف الثدييات ويدفعها للظهور بسرعة كبيرة من الأعماق، مما يتسبب في الإصابة بالتخدير، وهي حالة يعاني منها أيضا الغواصون البشريون الذين يرتفعون من الأعماق بسرعة كبيرة.