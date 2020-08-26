الولايات المتحدة تنشر 16 مقاتلة شبح في قاعدة إيواكوني اليابانية

أفادت قناة "إن.أيتش.كي" اليابانية، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة تعتزم نشر 16 من أحدث مقاتلاتها التي يطلق عليها لقب "الشبح" وهي من طراز "إف-35 بي" في قاعدة إيواكوني العسكرية في اليابان، وذلك اعتبارا من أوكتوبر/ تشرين الأول من العام الجاري.

طوكيو - سبوتنيك. ووفقا للقناة، فإن الجيش الأمريكي قام بإحاطة محافظ "إيواكوني"، يوشيهيكو فوكودا، علما بهذه الخطط، والذي طلب بدوره إيضاحا عن مدى زيادة درجة الضوضاء فوق المدينة نتيجة لقيام هذه الطائرات بطلعاتها.

يضاف إلى ذلك أن مقاتلات "إف-35 بي" ذات مسافة قصيرة للإقلاع والهبوط العمودي ستحل محل 12 طائرة قديمة من طراز "إف 18 آ" وسيتم زيادة إجمالي عدد المقاتلات الأمريكية في قاعدة "إيواكوني" العسكرية إلى 32 مقاتلة، بما في ذلك التوريدات الجديدة.

يذكر أنه سبقً وورد أن الولايات المتحدة قد وافقت بالفعل على بيع 105 طائرات عسكرية من طراز "إف 35" إلى اليابان مقابل 23 مليار دولار. من جانبها، طلبت الحكومة اليابانية توريد 63 طائرة معدلة من طراز "إف-35 أي" و 42 طائرة من طراز "إف-35 بي"، بالإضافة إلى 110 محركات لهذه الطائرات، بما في ذلك وخمسة محركات احتياطية.

وتعد مقاتلة "إف-35 بي" أول مقاتلة تجمع بين القدرة على التحليق بسرعة تزيد عن سرعة الصوت، والقدرة على الحفاظ على التخفي بالنسبة لمحطات الرادار، وعلى الإقلاع والهبوط العمودي، والإقلاع من مدرج قصير. وتم تصميم أحدث المقاتلات "إف-35 بي" ذات الإقلاع القصير والهبوط العمودي خصيصا لفيلق المشاة البحرية الأمريكية. كما أن هذه الطائرات قادرة على التموضع على متن حاملات الطائرات.