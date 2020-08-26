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    ترامب: قادة الصين يريدون فوز بايدن بالرئاسة... هذا لن يحدث

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    قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن من يريدون فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية هم قادة الصين ووسائل إعلامهم.

    وأصبح السيناتور جو بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي الأمريكي، الذي سينافس ترامب، الرئيس الحالي ومرشح الحزب الجمهوري للفوز بفترة رئاسية ثانية.

    الحزب الديمقراطي يرشح جو بايدن رسميا لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية 19 أغسطس آب
    © REUTERS / POOL
    جو بايدن: أمريكا في مفترق طرق
    وكتب ترامب، على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "وسائل الإعلام الصينية الرسمية وقادة الصين، هم فقط، من يريدون فوز بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية".

    وتابع: "إذا حدث ذلك، فإن الصين ستمتلك بلدنا وسيحدث انهيار في أسواقنا المالية"، مضيفا: "لكن ذلك لن يحدث".

    وأعلن الحزب الجمهوري الأمريكي، يوم 24 أغسطس/ آب، ترشيح الرئيس دونالد ترامب، لولاية رئاسية ثانية، بينما أعلن الحزب الديمقراطي الأمريكي، يوم 19 أغسطس، ترشيح جو بايدن رسميا للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020.

    ومن المقرر إجراء انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

    ويعد بايدن الديموقراطي، أبرز منافسي الرئيس الحالي دونالد ترامب، المنتمي إلى الحزب الجمهوري، الذي يطمع في الفوز بفترة رئاسية جديدة لمدة 4 سنوات.

    ويتبادل ترامب الرئيس الحالي، وبايدن نائب الرئيس السابق، الاتهامات من حين إلى آخر.

    ويرى بايدن أن هذه فترة صعبة في تاريخ أمريكا، وأن سياسة دونالد ترامب الغاضبة والمثيرة للانقسام ليست حلا، وأن البلاد تحتاج إلى القيادة التي يمكن أن توحد الأمريكيين، وتجمعهم.

    وأضاف بايدن إن الوقت قد حان لإنهاء "موسم الظلام"، متعهدا بتنفيذ استراتيجية وطنية لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، في الولايات المتحدة.

    وحذر المرشح الديمقراطي من أنه في حالة بقاء الرئيس دونالد ترامب في منصبه، فإن إصابات ووفيات كورونا في الولايات المتحدة سيظل مرتفعا، وستغلق الشركات الصغيرة بشكل دائم، وستستمر معاناة العائلات العاملة.

    ويقول ترامب، إن ما فعله في 4 سنوات يفوق ما فعله جو بايدن، نائب الرئيس الأسبق، في 40 عاما.

    ويقول ترامب: "كان بايدن جزءا من كل قرار فاشل على مدى عقود، بما في ذلك الاتفاقات التجارية السيئة، والحروب التي لم نستطع إنهاءها، وأن بايدن أظهر خلال توليه المسؤولية في العديد من المناصب، التي كان آخرها نائب للرئيس السابق، أنه يفتقر تماما إلى ملكة القيادة وأنه كان ضعيفا".

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    الكلمات الدلالية:
    انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020, الصين, جو بايدن, دونالد ترامب
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