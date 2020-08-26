إسرائيل: أردوغان منح جوازات سفر لأعضاء في حركة حماس

قال دبلوماسي إسرائيلي كبير، اليوم الأربعاء، إن تركيا منحت جوازات سفر لعشرات من أعضاء "حماس" في إسطنبول، واصفا الخطوة بـ"غير ودية للغاية" وأن حكومته ستناقشها مع المسؤولين الأتراك.

وفي حديث نقلته "رويترز" بعد أيام على لقاء الرئيس التركي مع قادة من "حماس"، قال القائم بالأعمال روي جلعاد إن إسرائيل أبلغت تركيا، العام الماضي، أن حماس تنفذ "نشاطًا مرتبطًا بالإرهاب" في إسطنبول، لكن تركيا لم تتخذ أي إجراء.

وأضاف جلعاد إن لدى إسرائيل دليلا على أن تركيا تقدم جوازات سفر وبطاقات هوية لأعضاء "حماس"، التي تدير قطاع غزة وتعتبرها الولايات المتحدة وإسرائيل والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.

وتابع: "البعض حصل بالفعل على الوثائق، والبعض يتم إعداد المستندات الخاصة به، لكننا نتحدث عن نحو 12 شخصًا، ولدينا بالفعل وثيقة واحدة سنقدم للحكومة نسخة منها".

وأردف: "بالحكم على التجربة الأخيرة التي مررنا بها من خلال تقديم حقيبة قائمة على أسس جيدة للحكومة، وعدم تلقي أي رد، يجب أن أقول إنني لا أملك آمالًا كبيرة في أن يتم إنجاز شيء ما هذه المرة".

واستضاف الرئيس رجب طيب أردوغان، يوم السبت 22 أغسطس، زعيم حركة "حماس" إسماعيل هنية ومسؤولين آخرين في اسطنبول للمرة الثانية هذا العام، مما أثار اعتراضات من واشنطن. وقالت أنقرة إنها ترفض الانتقادات الأمريكية.