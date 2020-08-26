إيطاليا "تتابع عن كثب" مسألة احتجاز شاب إيطالي في مطار القاهرة

أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الأربعاء، أنها تتابع مسألة احتجاز شاب إيطالي في مطار القاهرة الدولي بمصر.

وبحسب وكالة "أكي" الإيطالية، أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان لها اليوم، أنها "تتابع عن كثب" قضية احتجاز السلطات المصرية الشاب الإيطالي كالوجيرو نيكولا فالينزا (27 عاما).

وبحسب بيان الوزارة، فقد تم تفعيل كافة القنوات الدبلوماسية مع الجانب المصري بهدف متابعة القضية.

ونوهت الوزارة إلى أن الشاب الإيطالي يعمل في إسبانيا منذ أربع سنوات في مجال العلاقات العامة.

وأوقفت السلطات المصرية كالوجيرو نيكولا فالينزا عند وصوله إلى مطار القاهرة الدولي قادما من مدينة برشلونة الإسبانية بغرض التحقيق.