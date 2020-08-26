إصابات كورونا... فرنسا تعود إلى الأرقام المرعبة مجددا وتسجل زيادة قياسية

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الأربعاء، تسجيلها زيادة قياسية في عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، منذ إنهاء العزل العام وتجاوز ذروة الجائحة في أوائل أبريل/ نيسان الماضي.

وكشفت الوزارة أنها سجلت 5429 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو رقم قياسي جديد بعد إنهاء العزل العام، ومستوى من العدوى لم تشهده البلاد منذ أكثر من 4 أشهر ونصف الشهر.

ووصل العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في فرنسا إلى 253587، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، وقالت وزارة الصحة إن العدد الإجمالي للوفيات اليوم الأربعاء ليس متاحا بسبب مشكلة فنية.

أعلنت الوزارة، أمس الثلاثاء، أن العدد الإجمالي للوفيات زاد بواقع 16 ليصل إلى 30544 وأن هناك 4600 في المستشفى مصابين بمرض "كوفيد-19"، بينهم 410 في العناية المركزة.

حث رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، اليوم الأربعاء، المواطنين على التحلي بروح المسؤولية ومراعاة التدابير الاحترازية الخاصة بمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ودعا كاستيكس الفرنسيين إلى الالتزام بارتداء الكمامات بعد أن شهدت البلاد خلال الأسابيع الأخيرة زيادة ملحوظة في معدل الإصابات بالفيروس.

وقال كاستيكس، في مقابلة مع إذاعة فرانس أنتير اليوم: "ارتداء الكمامة مفيد جدا من أجل مكافحة فيروس كورونا (المستجد)، حتى ولو كان وضعها بشكل دائم صعبا أحيانا".