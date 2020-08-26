واشنطن تعلن وقوع حادث بين القوات الأمريكية والروسية في سوريا

أعلنت الولايات المتحدة، مساء اليوم الأربعاء، وقوع حادث بين القوات الروسية والأمريكية المتواجدة في سوريا، قائلة إنه ينتهك بروتوكولات تفادي التصادم.

وقال البيت الأبيض، إن الحادث الذي وقع في سوريا بين قوات الجيشين، تسبب فيه الجانب الروسي وأدى إلى إصابات بين عناصر الجيش الأمريكي، مضيفًا: "الجيش الأمريكي لا يريد التصعيد، لكن يملك الحق الكامل في الدفاع عن نفسه".

فيما قال مسؤولون بمجلس الأمن القومي الأمريكي لوكالة "سبوتنيك" إن مركبة روسية اصطدمت بأخرى تابعة للتحالف الدولي، متسببة في وقوع الإصابات قرب ديريك شمالي سوريا.

وأعتبر المجلس أن وقوع الحادث، ينتهك بروتوكولات "فك الاشتباك"، مؤكدًا أن "قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، لا تسعى للتصعيد مع روسيا والقوى الأخرى في سوريا".

يتبع...