مدير وكالة الطاقة الذرية يتوقع دخول موقعين إيرانيين قريبا

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، إن المواعيد التي وافقت عليها إيران للسماح لمفتشي الوكالة بزيارة موقعين سريين سابقين "قريبة للغاية".

وأصدر غروسي بيانا مشتركا مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في وقت سابق اليوم، جاء فيه، أن الجانبين توصلا إلى اتفاق لإنهاء أزمة مستمرة منذ شهور بشأن زيارة الموقعين، وفقا لرويترز.



ووافقت إيران طواعية على السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش منشأتين كانتا محل خلاف، وتم الاتفاق بين إيران والوكالة على مواعيد التفتيش.

وجاء في بيان مشترك لطهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، "تسمح إيران إيران طوعا للوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول إلى الموقعين المحددين من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتسهل أنشطة التفتيش للوكالة لحل هذه المسائل".

وأضاف البيان "تم الاتفاق على مواعيد دخول الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأنشطة التفتيش".