واشنطن: إطلاق الصين صواريخ باليستية لا يخيف الولايات المتحدة

أكد المبعوث الأمريكي لمحادثات الحد من التسلح النووي، مارشال بيلينغسلي، أن الصين مخطئة بشدة إذا اعتقدت أن إطلاق صواريخ باليستية في بحر الصين الجنوبي يمكن أن يخيف الولايات المتحدة.

واشنطن – سبوتنيك. وكتب بيلينغسلي، على تويتر اليوم الخميس: "إذا كانت الصين تعتقد أن إطلاق الصواريخ الباليستية سوف يرهب بطريقة ما الولايات المتحدة وحلفاءنا ، فهي مخطئة للغاية".



هذا وأفادت تقارير يوم أمس، بأن الصين أطلقت صاروخين باليستيين باتجاه بحر الصين الجنوبي صباح الأربعاء.

الممثل الخاص الأمريكي لشؤون الحد من التسلح، أعلن في وقت سابق بمقابلة مع صحيفة "نيكاي" اليابانية، أن الولايات المتحدة تخطط مناقشة مع عدد من الدول الآسيوية طرق تعزيز أمن الحلفاء على خلفية زيادة التهديد من طرف الصين، بما فيها إمكانية نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى.

أما وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، فأكد في وقت سابق، أن واشنطن تريد نشر صواريخ جديدة بسرعة في آسيا لمواجهة صعود الصين في المنطقة.



وأجاب عن سؤال حول تفكير الولايات المتحدة في نشر صواريخ متوسطة المدى جديدة في آسيا، بعد أن أصبحت واشنطن غير ملزمة بمعاهدة الصواريخ، "نعم أود ذلك".