ميركل: الوضع مقلق في شرق المتوسط

وصفت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، الوضع في شرق المتوسط بالـ"مقلق"، مؤكدة ضرورة وضع حد للتصعيد هناك.

بروكسل - سبوتنيك. وشددت ميركل على أن هدفها في شرق المتوسط، هو الحفاظ على السيادة الأوروبية والاستقرار في المنطقة التي تشهد توترا يونانيا تركيا.

وقالت المستشارة الألمانية خلال مؤتمر صحفي مع ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف الناتو: "تحدث معي ينس عن التوتر شرق البحر المتوسط الذي يقلقنا، ونحن نريد أن تضع حدا للتصعيد".

وأدى اكتشاف احتياطات غازية في شرق المتوسط خلال الأعوام الماضية إلى تصاعد التوتر بين تركيا واليونان، وكلاهما عضو في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، لكن توجد اختلافات بينهما حول تحديد حدودهما البحرية.

وتتهم أثينا ونيقوسيا أنقرة بانتهاك سيادتهما وسيادة الاتحاد الأوروبي، عبر عمليات تنقيب عن الغاز تعتبرانها غير قانونية لأنها تجري في مياههما.