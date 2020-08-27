ستولتنبرغ: أي نية لاستخدام الناتو كمبرر للعنف في بيلاروس أمر غير مقبول

أكد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، على مواصلته الاطلاع على التطورات الجارية في بيلاروس عن كثب، وذلك على خلفية المظاهرات المستمرة في البلاد ضد نتائج الانتخابات الرئاسية، مشددا على رفض أي نية لاستخدام الناتو كمبرر لعنف.

أمستردام - سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين، اليوم الخميس، "نحن نراقب الوضع في بيلاروسيا، وجميع الحلفاء يدعمون دولة ذات سيادة، مستقلة."

وأضاف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، "الناتو ليست لديه حشود عسكرية في المنطقة، وأي نية لاستخدام الناتو كعذر للعنف هو غير مبرر وغير مقبول".

وبدأت الاحتجاجات الجماهيرية في جميع أنحاء بيلاروس في الـ9 من آب/أغسطس، وذلك عقب الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها رئيس الدولة الحالي، ألكسندر لوكاشينكو.

ووفقاً للجنة الانتخابات المركزية، حصل لوكاشينكو على 80.1% من الأصوات.

وقامت القوات الأمنية بتفريق الاحتجاجات، مستخدمة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي.