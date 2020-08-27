المدعي العام يبرر إطلاق الشرطة الأمريكية النار على رجل أسود

أعلن المدعي العام لولاية ويسكونسن الأمريكية، أن الرجل الأسود الذي أطلقت عليه الشرطة النار في الولاية "اعترف بحمله سكين" تم العثور عليه في مكان الحادث.

وأوضح المدعي العام جوش كول، أن الشرطة وصلت إلى الموقع بعدما تلقت بلاغا من امرأة تشكو من وجود رجل غير مرغوب فيه بمبنى.

وحاولت الشرطة اعتقال جاكوب بليك واستخدمت صاعقا كهربائيا ضده، إلا أن ذلك لم يوقفه، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وقال كول: "سار بليك تجاه سيارته وانحنى للأمام عندما أطلق الشرطي النار من سلاحه سبع مرات، وجاءت الطلقات جميعها في ظهر السيد بليك".

يذكر أنه تم تحديد الشرطي الذي أطلق النار وتم وضعه في إجازة إدارية على ذمة التحقيقات.

وتم نقل جاكوب بليك البالغ من العمر 29 عاما إلى المستشفى بعد إطلاق النار عليه، وقال والده إنه خضع لجراحة وحالته مستقرة.

وأظهر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي بليك وهو يسير باتجاه جهة السائق في سيارة دفع رباعي رمادية اللون يتبعه رجلا شرطة يصوبان سلاحيهما إلى ظهره، وأمكن سماع دوي أصوات سبعة أعيرة نارية أثناء فتح بليك، الذي كان أعزل فيما يبدو، باب السيارة.