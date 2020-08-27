رئيس الوزراء الفرنسي: الكمامة ستكون إجبارية في باريس

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، أن وضع الكمامة سيكون إجباريا في كل الأماكن بمدينة باريس.

وقال كاستكس، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن خطط العودة للحجر الصحي "جاهزة" للوقاية من فيروس كورونا، وفقا لشبكة "فرانس 24".

وأضاف أن "انتشار "كوفيد-19" بات قويا في فرنسا وأوروبا والعالم"، مشيرا إلى أن "19 إقليما فرنسيا باتت مصنفة في فئة "اللون الأحمر" أي الأكثر خطورة من حيث انتشار الفيروس".

وتابع "إن "كوفيد-19" ينتشر بسرعة ليس في فرنسا فحسب بل أيضا في أوروبا وبقية بلدان العالم، وبخصوص فرنسا ينتشر بشكل كبير لدى الشباب ما بين 20 و30 سنة، وهم يحملون الفيروس دون علمهم بذلك".

وأشار إلى أن "النسبة الإيجابية تتزايد لدى كل الشرائح ونسبة الحالات في المستشفى تتزايد أيضا، في كل مناطق فرنسا لا سيما في باريس وضواحيها وجنوب شرقي البلاد".

وأكد أنه "يجب أن نتدخل ونضاعف جهودنا بشكل مكثف، الوضع ليس خطر ونحن بعيدين عما كان الوضع عليه في مارس/ آذار وأبريل/ نيسان، يمكننا تتبع الفيروس بشكل أفضل، في كل منطقة".