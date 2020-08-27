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    مقتل 4 مدنيين في اشتباك بين "طالبان" والقوات الأفغانية

    © REUTERS / IBRAHEEM AL OMARI
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    قال مسؤولون أفغان إن مقاتلين من حركة طالبان قتلوا، اليوم الخميس، أربعة مدنيين خلال اشتباكات مع القوات الأفغانية في إقليم باروان بوسط البلاد، والذي تجتاحه سيول أودت بحياة أكثر من 150 شخصا بينما لا تزال عمليات الإنقاذ جارية.

    وتدور الاشتباكات بين الطرفين في باجرام التي تضم أكبر قاعدة عسكرية أمريكية، حسبما ذكرت رويترز.

    سجناء من حركة طالبان الأفغانية في سجن باغرام، حيث تعزم السلطات الأفغانية إطلاق سراح ما يصل إلى 2000 سجين من طالبان، أفغانستان 26 مايو 2020
    © AFP 2020 / Wakil Kohsar
    الحكومة الأفغانية تبدأ بالإفراج عن آخر سجناء طالبان
    ولم يتسن بعد الحصول على تأكيد من المتحدث باسم طالبان لهذا العنف الذي يأتي بينما يُتوقع أن تبدأ محادثات السلام بين الطرفين المتحاربين خلال الأسابيع المقبلة.

    وكان متحدث باسم جهاز أمني قد أعلن، منتصف الشهر الجاري، أن الحكومة الأفغانية بدأت الإفراج عن عدد من آخر سجناء طالبان من مجموعة تضم 400 سجين كانت الحركة المتشددة تطالب بإطلاق سراحهم قبل الموافقة على بدء مفاوضات سلام.

    وقال جاويد فيصل المتحدث باسم مجلس الأمن القومي: "أطلقت الحكومة أمس سراح 80 من سجناء طالبان من 400 وافق لويا جيركا على الإفراج عنهم لتسريع جهود إجراء محادثات مباشرة والتوصل لوقف إطلاق نار دائم ويشمل البلد بأسره".

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