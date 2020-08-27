عقب إطلاق الشرطة الأمريكية النار على شاب أسمر.. كوشنر يجتمع بليبرون جيمس

أعلن مستشار الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، أنه سيجتمع اليوم الخميس بنجم كرة السلة الأمريكي ولاعب فريق ليكرز، ليبرون جيمس، في أعقاب قيادة الأخيرة حملة لمقاطعة مباريات دوري السلة للمحترفين، احتجاجا على إطلاق الشرطة النار على شاب أسمر في ويسكونسن.

وأعلنت مجموعة من لاعبي الـNBA بقيادة ليبرون جيمس، مقاطعة مبارايات البلاى أوفس حتى يتم توقيف ضابط الشرطة الذي أطلق النار على المواطن الأسود في ويسكنسون.

وحاولت الشرطة اعتقال جاكوب بليك واستخدمت صاعقا كهربائيا ضده، إلا أن ذلك لم يوقفه، وقال المدعي العام لولاية ويسكونسن الأمريكية، جوش كول، أن الرجل الأسود "اعترف بحمله سكين" تم العثور عليه في مكان الحادث.

Jared Kushner says he plans to reach out to @KingJames. This comes amid him saying on CNBC, “NBA players are very fortunate that they have the financial position where they're able to take a night off from work without having to have the consequences to themselves financially.” — Yamiche Alcindor (@Yamiche) August 27, 2020

يذكر أنه تم تحديد الشرطي الذي أطلق النار وتم وضعه في إجازة إدارية على ذمة التحقيقات.

وتم نقل جاكوب بليك البالغ من العمر 29 عاما إلى المستشفى بعد إطلاق النار عليه، وقال والده إنه خضع لجراحة وحالته مستقرة.

FUCK THIS MAN!!!! WE DEMAND CHANGE. SICK OF IT — LeBron James (@KingJames) August 26, 2020

وأظهر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي بليك وهو يسير باتجاه جهة السائق في سيارة دفع رباعي رمادية اللون يتبعه رجلا شرطة يصوبان سلاحيهما إلى ظهره، وأمكن سماع دوي أصوات سبعة أعيرة نارية أثناء فتح بليك، الذي كان أعزل فيما يبدو، باب السيارة.