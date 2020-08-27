منظمة الصحة العالمية: أوروبا تواجه "مرحلة دقيقة" مع إعادة فتح المدارس

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن أوروبا تدخل "مرحلة دقيقة" مع العام الدراسي الجديد، وبينما لم تلعب الفصول الدراسية دورا كبيرا في نشر فيروس كورونا هناك أدلة متزايدة على أن اليافعين ينقلون العدوى إلى غيرهم خلال اللقاءات الاجتماعية.

قال هانس كلوجه، مدير منظمة الصحة العالمية لمنطقة أوروبا في إفادة صحفية، إن دول القارة سجلت أعدادا أكبر من حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 بين الشبان خلال الصيف.

وأضاف أن "الشبان سيكونون على تواصل أكبر مع كبار السن خاصة مع قدوم الشتاء"؛ وفقا لـ "رويترز".

وتابع قائلا إن على كبار السن والأشخاص الأكثر عرضة للخطر حماية أنفسهم بلقاح للإنفلونزا مع اقتراب الشتاء وهو موسم قد يشهد زيادة في دخول المرضى إلى المستشفيات وفي الوفيات.

وردا على سؤال بشأن المخاوف المتعلقة بتحول المدارس إلى محرك لانتشار العدوى، قال كلوجه إن الدول الأوروبية الأعضاء في منظمة الصحة العالمية وعددها 53 دولة ستبحث الأمر في اجتماعات تُعقد يوم 31 أغسطس/ آب وفي منتصف سبتمبر/ أيلول.