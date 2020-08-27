سياسي تركي: التوتر شرقي البحر المتوسط لا يمكن حله إلا بالدبلوماسية

قال الخبير السياسي التركي، ياسين أتلي أوغلو، إن مشكلة التوتر شرقي المتوسط لا يمكن حلها إلا عن طريق الدبلوماسية.

وعلق الخبير السياسي التركي في مقابلة مع "سبوتنيك" على الانتقادات الموجهة من الولايات المتحدة بشأن اتصالات تركيا مع ممثلي "حماس" على خلفية الوضع المتوتر العام شرقي المتوسط.

وفقًا لأتلي أوغلو، فإن شرقي المتوسط قد أصبح ​​المركز العالمي الرئيسي للمنافسة بين اللاعبين الجيوسياسيين ومصالحهم، وتحاول تركيا إيجاد مكانها في ميزان القوى المتشابكةـ قائلا "لقد أصبح شرقي البحر الأبيض المتوسط ​​مركزًا رائدًا للمنافسة العالمية نظرًا لوجوده في المنطقة ليس فقط لتركيا وليبيا وإسرائيل ومصر ولبنان وسوريا واليونان وقبرص، ولكن أيضًا بسبب تأثير الدول الغربية وروسيا والصين. هناك مواجهة معقدة للغاية في المنطقة، وتحاول تركيا العثور على مكانها في هذه المعادلة بالعديد من الأمور المجهولة."

وأضاف أتلي أوغلو "إذا تحدثنا عن القضية الفلسطينية، فحتى عام 2011، عملت تركيا بدلاً من ذلك في دور الوسيط ودعم فلسطين وليس قطع العلاقات مع إسرائيل. ومع ذلك، فإن علاقات تركيا اليوم متوترة للغاية مع كل من المملكة العربية السعودية ومصر، وبالتالي فإن الدول الداعمة لفلسطين لا تشكل جبهة موحدة. أقامت تركيا علاقات مع حماس من قبل. قبل حوالي 15 عامًا، عندما فازت حماس في الانتخابات، وصل خالد مشعل (رئيس المكتب السياسي لحماس) إلى أنقرة في زيارة، لكنه تحت ضغط من الولايات المتحدة غادر دون لقاء مع أحد. كما تعلمون، يُنظر إلى حماس في الغرب على أنها "منظمة إرهابية"، لكن لتركيا موقف مختلف بشأن هذه القضية".

كما أشار أتلي أوغلو إلى ضرورة قيام تركيا بمزيد من الدبلوماسية الفعالة مع دول المنطقة ، حيث إن الأساليب الدبلوماسية يمكن أن تساعد في نهاية المطاف في حل التوترات.

وتعليقًا على بيان وزارة الخارجية الأمريكية ، أجاب الخبير بأن هذا "هو نتيجة التوترات التي نشأت نتيجة للوضع الحالي. وقال إن الحقيقة هي أن كل لاعب في المنطقة يرى لاعبا آخر على أنه "قوة توسعية" ، وبما أن البحر الأبيض المتوسط ​​حاليا في وضع متوتر للغاية ، فقد جذب الاجتماع بين تركيا وممثلي حماس اهتماما متزايدا.