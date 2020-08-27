الإعصار "لورا" يضرب ساحل خليج المكسيك ويهبط بأسعار النفط

تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، حيث وصل إعصار عنيف في خليج المكسيك إلى مركز صناعة الخام الأمريكية، مما أجبر منصات الإنتاج ومصافي التكرير على التوقف.

وبحلول الساعة 1532 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر تشرين الأول، التي يحل أجلها غدا الجمعة، منخفضة 64 سنتا بما يعادل 1.4 بالمئة إلى 45 دولارا للبرميل. ونزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 61 سنتا أو 1.4 بالمئة لتسجل 42.78 دولار للبرميل.

ضربت العاصفة "لورا" ولاية لويزيانا في ساعة مبكرة من اليوم برياح سرعتها 240 كيلومترا في الساعة، ملحقة الأضرار بالمباني وقاطعة الكهرباء عن أكثر من 400 ألف شخص في لويزيانا وتكساس. وفقا لـ "رويترز".

كان منتجو النفط أوقفوا يوم الثلاثاء 1.56 مليون برميل يوميا من إنتاج الخام، أي 84 بالمئة من إنتاج خليج المكسيك، وأخلوا 310 منشآت بحرية.

في غضون ذلك، توقفت العمليات بشركات تكرير تعالج حوالي 2.33 مليون برميل يوميا من النفط الخام، أي نحو 12 بالمئة من طاقة التكرير الأمريكية.

JUST IN - We're getting our first look at some of the damage left behind in Lake Charles after the wrath of Hurricane Laura, the strongest land-falling system to reach the state of Louisiana in over 164 years. pic.twitter.com/U9heB9FTYR — WeatherNation (@WeatherNation) August 27, 2020

وقال أندرو ليبو، رئيس ليبو أويل أسوسيتس في هيوستن، "من ناحية هناك إغلاقات مصافي التكرير التي قلصت الطلب على النفط الخام، لكن في نفس الوقت توقف إنتاج خليج المكسيك، ليعوضان بعضهما بعضا."