أوكرانيا تعلن تعليق جميع الاتصالات مؤقتا مع بيلاروسيا

قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، إن كييف أوقفت مؤقتًا جميع العمليات والاتصالات مع مينسك، مشيرا إلى أن بلاده ستستأنفها بعد الاقتناع بأنها لن تتسبب في أية إساءة لسمعة أوكرانيا.

وقال كوليبا على الهواء في برنامج "الحق في السلطة" على "القناة 11" الأوكرانية، اليوم الخميس

"لدينا جميع الخطوات الآن، جميع الاتصالات مع الجانب البيلاروسي متوقفة مؤقتًا. يمكنني إبلاغكم رسميًا بهذا الأمر. ونحن نراقب تطور الوضع... وفقط عندما نكون مقتنعين بأن هذه الاتصالات لن تحمل إساءة لسمعة وأخلاق أوكرانيا، حينها ستتجدد هذه الاتصالات".

هذا وبدأت احتجاجات المعارضة الضخمة في جميع أنحاء بيلاروسيا في 9 أغسطس/ آب الحالي ، عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها لوكاشينكو - وفقًا للجنة الانتخابات المركزية بنسبة 80.1٪ من الأصوات.

وقالت متحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان إن وزارة الداخلية البيلاروسية أكدت مقتل أربعة أشخاص نتيجة إصابات أصيبوا بها في الاحتجاجات. لكن وزارة الداخلية في البلاد قالت إنها لم تؤكد هذه المعلومات. وبحسب معطيات رسمية، تم اعتقال أكثر من 6.7 ألف شخص في الأيام الأولى. وبحسب ما أوردته وزارة الداخلية في الجمهورية، أصيب مئات الأشخاص خلال أعمال الشغب، بما في ذلك أكثر من 120 من ضباط إنفاذ القانون.