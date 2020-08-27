الصحة العالمية: إصابات كورونا حول العالم تجاوزت عتبة الـ24 مليونا

أظهر إحصاء لمنظمة الصحة العالمية، أن الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم تجاوزت الـ24 مليونا اليوم الخميس.

موسكو - سبوتنيك. ووفقا بيانات منظمة الصحة العالمية بلغ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم اليوم الخميس 24 مليون و212180 إصابة في حين بلغ عدد الوفيات 821462 حالة وفاة.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا من تفشي الوباء حيث تجاوز عدد المصابين هناك 5.6 مليون شخص، وتوفي أكثر من 176 ألف شخص حتى الآن.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/مارس الماضي، تفشي فيروس كورونا المستجد "وباء عالميا.