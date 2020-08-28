رئيس الوزراء الياباني يعتزم التنحي من منصبه بسبب حالته الصحية

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كي"، اليوم الجمعة، إن رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، سيستقيل من منصبه، مضيفة أنه يريد تجنب التسبب في مشاكل للحكومة بسبب تدهور حالته الصحية المزمنة.

هذا ومن المقرر أن يتحدث رئيس الوزراء إلى الصحفيين اليوم الساعة الثامنة بتوقيت غرينتش. ومن المتوقع، أن يتطرق في حديثه إلى التقارير المتعلقة بحالته الصحية.

تزايدت التكهنات حول صحة آبي بعد أن دخل المستشفى مرتين مؤخرًا. وحسب التقارير الإعلامية حارب المسؤول مرض التهاب القولون التقرحي المزمن لسنوات.